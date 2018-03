‘Somos republicanos’, confiesan entre risas nerviosas los creadores de South Park

En la serie animada South Park, los mexicanos siempre son perdedores, campesinos ignorantes, amas de casa o empleadas del hogar con apenas uso de razón. O a veces son narcotraficantes o políticos corruptos.

Sí, mucho de eso hay en México. Casi como en todas partes. Pero es el gran cliché de la serie cómica cuando voltea hacia los mexicanos.

Por años ha sido simplemente tomado con humor. Hasta ahora, parece. En plena Era Trump, el sitio de ultraderecha Breitbart, dirigido en su momento por Steve Bannon, narra esto:

Trey Parker & Matt Stone of @SouthPark asked me to introduce them when they received a “freedom” award from Norman Lear’s organization. After they graciously accepted, they said, “We’re republicans.” Nervous laughter. They repeated, “No, seriously, we’re republicans.”#Priceless pic.twitter.com/v6ICEXR6Eh

— Larry Elder (@larryelder) 24 de marzo de 2018