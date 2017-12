“Si quieren adoptar, adopten perritos, gatitos, pajaritos”, aconseja Laura Zapata a parejas gays

Laura Zapata apoyó a Yuri en su postura contra la adopción de niños en matrimonios homoparentales y aconsejó a los gays adoptar animalitos según publicó el diario Milenio.

“Yo creo que las parejas gay, a las que respeto profundamente, por naturaleza de su relación no pueden tener hijos, porque un hombre no puede preñar a un hombre y una mujer no puede preñar a una mujer”, dijo la actriz en declaraciones recogidas por Ventaneando.

“Hay que obedecer las reglas de la naturaleza. Yo considero que las parejas gay, si quieren adoptar, pueden adoptar perritos, gatitos, pajaritos, pececitos, periquitos”, agregó.

“Yo considero que es un derecho de los niños tener un papá y una mamá”, dijo Zapata, quien ya antes causó polémica cuando en junio de 2014 pidió a la comunidad gay respetar “su Zócalo”.

En aquella ocasión, la actriz se dirigió puntualmente a Marcelo Ebrard y al actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, para pedirles “ténganlos (a los homosexuales en) su casa, no en mi Zócalo”.