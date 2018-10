“Ser latino está de moda”, dice Ximena Sariñana ante el lanzamiento de su nuevo sencillo

La cantante mexicana Ximena Sariñana resaltó hoy el buen momento de la música latina en todo el mundo, en una entrevista con Efe con motivo del lanzamiento del primer sencillo, “¿Qué tiene?”, que anticipa su próximo álbum.

Según las listas de éxito, artistas como Luis Fonsi, Maluma, Shakira, J Balvin o Natti Natasha confirman con números uno en todo el mundo la fuerza de las canciones en español y con ritmo urbano.

Para Ximena Sariñana, este buen momento coincide con su retorno al mundo musical con el sencillo “¿Qué tiene?”, una canción que muestra su nuevo sonido, donde reivindica “hacer las cosas sin importar lo que opinen los demás”.

La canción, junto a otras tres más, se ha grabado en Medellín (Colombia), con la colaboración del compositor Juan Pablo Vega y “los chicos de Icon Music”, un colectivo musical especialista en el género urbano.

Estas composiciones avanzan el nuevo proyecto discográfico que, según Sariñana, “sale de la zona de confort, prueba otros géneros, con raíces latinas“; es un disco con un concepto ‘muy padre'(bueno)”.

“Me tomo mucho tiempo entre discos porque me gusta reinventarme, me gusta darle la vuelta a mi música y que cada disco sea un ciclo de aprendizaje y este disco no es la excepción”, añadió la mexicana, nacida en Guadalajara.