¿Separados? Para nada, Shakira y Piqué están felices

Los rumores sobre la separación de Shakira y Gerard Piqué han estado presentes desde hace meses. Incluso, uno de los más fuertes involucraba a una exnovia del futbolista, hasta que la misma Núria Tomás fue quien de manera rotunda desmintió el escándalo.

En su momento, Nuria declaró, “Podría hacer oídos sordos y una vez más dejar que pasen los días hasta que se olviden de las mentiras que se dicen sobre mí, pero esta vez no me apetece. Me resulta increíble ver como noticias inventadas acaban provocando todo tipo de reacciones y juicios de valor sobre mí. Sin más que añadir, a seguir disfrutando de la vida”.

La gira mundial de Shakira, “El Dorado”, está por comenzar y por eso Gerard Piqué compartió en Instagram un video en el que se ve al pequeño Sasha haciendo unos pasos de baile al ritmo de la música de su mamá mientras ella ensaya para su gira. Y acompañó la imagen con el mensaje: “Rehearsals! Shak&Sasha”.

Por su parte la colombiana compartió en una historia de Instagram un video en el que se ve a Milan y a su papá jugando con un balón durante los ensayos.

Y de este modo la familia integrada por la cantante, Gerard Piqué y sus dos hijos se mantiene junta frente a las adversidades.

Fuente: Vanguardia