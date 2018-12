Selena, la bioserie original de Netflix que cuenta con la aprobación de los Quintanilla

Netflix emitirá una serie de televisión sobre la célebre cantante latina Selena Quintanilla que llevará por título Selena: la serie, anunció hoy la plataforma digital.

“¡La increíble historia de Selena llega a Netflix como serie de ficción! Selena: la serie ha sido desarrollada y producida junto a la familia Quintanilla”, aseguró el gigante digital en Twitter.

El anuncio de esta nueva producción, que relatará la vida y trayectoria de Selena, llegó con un video en el que se leía “Bidi bidi bom bom”, el título de uno de los éxitos musicales más importantes de la artista.

“Selena siempre tendrá un lugar imborrable en la historia de la música, y sentimos una gran responsabilidad de hacerle justicia a su recuerdo”, dijo en un comunicado posterior Suzette Quintanilla, hermana de la vocalista.

“Gracias a esta serie, el público conocerá por primera vez la historia completa de Selena, nuestra familia y el impacto que ha tenido en nuestras vidas. Nos complace asociarnos con la productora Campanario y Netflix para que los fans puedan vislumbrar una parte nunca antes vista de nuestra historia y para destacar por qué Selena seguirá siendo una leyenda para las futuras generaciones”, dijo.

Por su parte, el presidente de Campanario, Jaime Dávila, destacó que Selena y su familia son “una inspiración” para muchos.

“La trayectoria profesional de Selena es legendaria, pero nuestra serie se centrará en la increíble historia de una familia méxico-estadounidense y en cómo una extraordinaria joven trascendió categorías y fronteras hasta convertirse en una estrella mundial”, adelantó.

La historia oficial de @SelenaLaLeyenda llegará a Netflix. ¿Y saben qué? 💞 Me emociona, ya no razono, no lo puedo controlar. 💞 Más bidi bidi bom bom en @selena_netflix #NoticiasNetflix pic.twitter.com/bWEU8reOPb

— Netflix LATAM (@NetflixLAT) December 11, 2018