Selena Gomez podría estar embarazada de The Weeknd

Mientras las redes sociales explotan con la noticia del embarazo de beyonce y además su fotografía se convierte en la favorita de Instagram, una red social que dominaba Selena Gomez, pues una imágen suya era la que más “corazones” había sumado, ahora llega un día después el anuncio del supuesto embarazo de Gomez y el cantante The Weeknd.

La noticia la ha difundido el sitio TMZ y aunque parece una campaña para hacerle sombra a la noticia que ayer inundó las redes sociales (el embarazo de mellizos de la cantante Beyonce y su esposo JayZ) la historia parece cierta y los allegados a la cantante incluso hablan de que los cantantes ya planean boda.

“Ella está loca por The Weeknd y le ha dicho a todos sus amigos cercanos que él es ‘el indicado’. Selena ha dado varias pistas sobre su embarazo, diciendo que se siente muy cansada y con nauseas todo el tiempo. Cuando no tiene nauseas, tiene antojos extraños, ¡y no puede dejar de comer helado!”, dijo un allegado a la cantante.

La respuesta que ya se espera es la del exnovio de Selena, el cantante Justin Bieber, quien arremetió contra The Weeknd cuando se enteró que salía con su exnovia y dijoq ue jamás escucharía “su mierda” de música.

Vanguardia