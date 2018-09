Selena Gómez desata rumores de aumento de bubis

No obstante, la intérprete de Kill Em with Kindness, actualmente compartió un collage donde se le puede ver de todos los ángulos y dejó en evidencia que sus pechos no fueron aumentados.

Los usuarios la defendieron, señalando que tal vez sus senos parecen más grandes a causa de que subió de peso, por el tratamiento de lupus, del que está sometida.

Con la información de La República y Azteca América