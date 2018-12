Seis producciones originales de Netflix, con Roma a la cabeza, son nominadas al Globo de Oro

Hace unos días se dio a conocer la lista de nominados a los Globo de Oro, en los que Roma, de Alfonso Cuarón, y Vice, de Adam McKay, se posicionaron como grandes favoritas con tres y seis nominaciones respectivamente.

Como es bien sabido, la reciente película de Cuarón forma parte de los títulos originales de Netflix pero esta no es la primera producción de la plataforma que ha sido reconocida en grandes premiaciones. Recordemos que Stranger Things se llevó el premio a mejor drama de TV en los SAG 2017, Orange is the New Black estuvo nominada al menos en 6 categorías de los Emmy del 2014 y en 2013 House of Cards resultó ganadora en el listado de mejor serie nueva del Sindicato de Escritores. Por mencionar algunas.

Este año la plataforma de streamingcuenta con seis producciones, entre las que se encuentran Roma, Bodyguard, Glow, Seven Seconds, Ozark y The Kominsky Method, que se harán presentes en la ceremonia de premiación de los Globo de Oro que se llevará a cabo el próximo 6 de enero de 2019.

A continuación te dejamos las reconocidas historias de Netflix que puedes disfrutar antes de la entrega de los Globo de Oro.

ROMA

El nuevo filme de Cuarón que se ha posicionado como favorito del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York se ganó tres nominaciones a los Globo de Oro como mejor película extranjera, mejor dirección y mejor guión.

A pesar de las grandes criticas que ha recibido, Roma no pudo entrar en la categoría de mejor película dramática del año porque de acuerdo a las normas de los Globos de Oro este premio y el de mejor película musical o comedia son exclusivos para filmes rodados mayoritariamente en inglés.

Roma le dio la oportunidad a Cuarón de evocar su infancia, regresar a los lugares donde creció y reconstruir el recuerdo de personas que moldearon su vida a través de su visón como director de cine.

Muchas salas de cine independientes en México se han sumado a la proyección de Roma antes de su estreno en Netflix (este viernes) sin embargo los cines comerciales no han podido, tal es el caso de Cinépolis que se vio en la necesidad de lanzar un comunicado explicando las razones por las que no podía tener a la película dentro de su cartelera.

El cineasta anunció el pasado 5 de diciembre a través de su cuenta de Twitter que la proyección de la cinta ya sumaba 97 salas en todo el país, entre las que se encontraba Los Pinos.

BODYGUARD

La reciente producción de Netflix que se estrenó el pasado 24 de octubre narra la vida de un veterano de guerra que recibió la orden de proteger a la Ministra que impulsó el conflicto en que luchó.

Richard Madden, protagonista de Bodyguard, fue nominado en la categoría de mejor actor en una serie de drama mientras que la producción se enlistó en la de mejor serie de drama.

Además de Madden, la serie creada por Jed Mercurio cuenta con las actuaciones de Keeley Hawes, Gina McKee, Sophie Rundle y Vicent Franklin.

Marco Cerdeño, crítico de ElDiario.es, describió a Bodyguard como: “Pura tensión y ritmo. Un relato donde no puedes dar nada por sentado y el espectador disfruta mientras estás totalmente desprotegido a merced de él -Jed Mercurio- y de su historia.”

