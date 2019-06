Seguidor de Game Of Thrones desarrolla final alternativo para la serie; el fandom lo aprueba

Como era de esperarse, el final de Game of Thrones dividió a los fans, entre los que piensan que es una conclusión lógica y satisfactoria para la serie de HBO y lo que creen que, literalmente, Weiss y Benioff se han cargado la serie. Pero la cosa podía haber sido muy distinta si éste final alternativo hubiese sido real.

Uno de los eventos más comentados del último episodio de Game of Thrones es el nombramiento de Bran Stark como nuevo Rey de Poniente. Aunque ésta es una decisión tomada por el propio George R.R. Martin, al igual que la de Hodor, no ha terminado de contentar a algunos fans, que piensan que El Tullido no ha hecho realmente nada para merecerse la corona+

La frase de Bran en el consejo, en la que decía que fue hasta Desembarco del Rey para aceptar ser el Rey, da a entender que el Cuervo de Tres Ojos también es capaz de ver el futuro, al menos parcialmente. Y esto planta la duda de por qué no evito por ejemplo la masacre de Daenerys.

Pero según un fan, que ha publicado un pequeño video viral en Twitter, todo esto en realidad era un plan perfectamente orquestado por Bran, cuyo único objetivo era el Trono de Hierro, independientemente de los medios utilizados para conseguirlo. Y la verdad es que en apenas 30 segundos añade un giro de guion al final que habría sido la delicia de los fans más exigentes. Juzga por ti mismo.

Con sólo tres secuencias, el usuario KhaledComics resume a la perfección un montón de tramas que, si bien fueron muy comentadas por el fandom como teorías, nunca llegaron a la serie. Según este brillante final, Bran sería el nuevo Rey de la Noche, y la locura de Daenerys sería en realidad una argucia del Cuervo de Tres Ojos y su habilidad de Cambiapieles. Un magnífico giro de los acontecimientos que, quizás hubiese evitado la petición de los fans para volver a hacer la 8ª temporada.

Fuente: Sin Embargo