Se suicida el actor Brad Bufanda

El actor Brad Bufanda, conocido por su papel en la serie Veronica Mars, se ha suicidado este miércoles a los 34 años de edad, según han confirmado varios medios estadounidenses. Aunque el incidente se ha conocido este viernes, el intérprete ha fallecido a causa de las heridas que le causó saltar de un edificio en el estado de Alabama hace apenas dos días, según informa el portal especializado TMZ.

El representante de Bufanda, Kirsten Solem, ha emitido un comunicado lamentando su muerte: “Estamos completamente devastados porque él era extremadamente talentoso, joven y maravilloso. También un ser humano bondadoso”. “Estaba reviviendo su carrera, acababa de completar dos películas, y estamos conmocionados y entristecidos por su fallecimiento. La familia apreciaría la privacidad en este momento difícil”, ha añadido en el escrito.

Aunque la interpretación más conocida de Bufanda es la de Felix Toombs en Veronica Mars, el actor también ha trabajado en episodios de series como CSI: Miami, Malcolm in the Middle, Rosseane y Days of our lives. También participó en la película A Cinderella Story, protagonizada por Hilary Duff y Chad Michael Murray. Su último papel lo hizo en la comedia romántica Stan the Man.

Bufanda creció en el sur de California. Se graduó de la escuela secundaria en 2001 y después se mudó a Los Ángeles para lograr vivir de la interpretación.