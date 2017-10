Se liberan boletos para los conciertos de U2 en el Foro Sol

Desde anoche la página ticketmaster.com.mx liberó boletos para los dos conciertos de U2, de los próximos martes 3 y miércoles 4 de octubre, que ofrecerá en el Foro Sol de la Ciudad de México con su actual gira The Joshua Tree Tour, informó Excélsior.

Luego de que casi al ponerse a la preventa para tarjetahabientes se agotaron las localidades, los pasados 12 y 13 de junio, la empresa organizadora Ocesa puso a la venta más localidades en gradas, sin incluir la pista que está sold out.

En las zonas donde aún se pueen adquir boletos son principalmente en las áreas de Verde A y Naranja A en ambos shows de su gira conmemorativa a los 30 años de su álbum epónimo de 1987.

Desde ayer ya está arribaron a la CDMX el cantante Bono y el guitarrista The Edge, y se terminó de montar la gran pantalla del árbol de Josué en el Foro Sol y en la madrugada de este domingo se esperaba la llegada de los otros dos integrantes de la banda irlandesa, el bajista Adam Clayton y el baterista Larry Mullen Jr.

Aún no se ha confirmado por U2 u Ocesa pero existe un fuerte rumor de que los dos conciertos que ofrecerán aquí se grabarán en su totalidad para ser parte de un futuro DVD alusivo al tour.

En su anterior presentación en el Qualcomm Stadium, de San Diego, del pasado 22 de septiembre, este fue el setlist que incluyeron:

Sunday Bloody Sunday

New Year’s Day

Bad / America

Pride (In The Name Of Love)

Where The Streets Have No Name / California (There Is No End To Love)

I Still Haven’t Found What I’m Looking For

With Or Without You

Bullet The Blue Sky / War / America

Running To Stand Still

Red Hill Mining Town

In God’s Country

Trip Through Your Wires

One Tree Hill

Exit / Wise Blood / Eeny Meeny Miny Moe

Mothers Of The Disappeared

Miss Sarajevo / The New Colossus

Beautiful Day / Heathens

Elevation

Vertigo / Rebel Rebel

You’re The Best Thing About Me

Ultraviolet (Light My Way)

One / Drowning Man.