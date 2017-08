Se filtran correos de principal ejecutivo de HBO

El hacker o los hackers detrás de la violación de datos de HBO han publicado en línea un enlace accesible al público a una caché de documentos internos, incluyendo un resumen del guión de un próximo episodio de The Game of Thrones y un mes de valiosos correos electrónicos, así como mensajes de uno de los ejecutivos de la compañía.

Los materiales, que marcan la primera evidencia que alguno de los emails privados de HBO están en las manos de los hackers, viene el lunes en un mensaje de e-mail para The Hollywood Reporter que tambien contiene nueve archivos que se titulan como “Confidenciales” y “Guión de GOT 7”. “Los hackers han enviado una carta video y el CEO de HBO, Richard Plepler en la que decía “Nosotros éxitosamente irrumpimos en su enorme red.. HBO fue uno de nuestros objetivos difíciles de tratar (lo que tomó cerca de 6 meses)”.

THR no es revelado su contenido de emails o la sustancia del material filtrado de The Game of Thrones, los que también incluyen Hojas de cálculo de marketing y planes de medios para la exitosa serie. Eso no es claro, si los hackers enviaron el enlace para los materiales para otros medios de comunicación o sitios de fanáticos de Game of Thrones.

Mientras el lanzamiento de correos electrónicos de un ejecutivo es un aumento del ataque de HBO, eso no necesariamente indica a los hackers tener acceso para extender correos electrónicos a la compañía, como fue el caso en el 2014, cuando hackearon a Sony Pictures. El 2 de agosto, días después de que el hackeo de HBO fue reconocido por primera vez, Plepler dijo al personal: “No creemos que nuestro sistema de correo electrónico en su conjunto se haya visto comprometido, pero la revisión forense está en curso”.

La carpeta confidencial ofrece una captura de pantalla de los archivos que pertenecen en gran medida a Game of Thrones e incluye castings, resúmenes de guiones y materiales de marketing, incluyendo un resumen detallado del episodio que se pondrá al aire el domingo.

En la carta a Plepler, que se desarrolla como un rollo de música ominosa, los piratas informáticos demandan dinero (aunque la cifra es redactada). También afirman que HBO marca su 17º objetivo, y sólo tres no han pagado.

Un portavoz de HBO, en una declaración a THR, respondió: “HBO creía que podrían surgir más fugas de este incidente cibernético cuando lo confirmamos la semana pasada.Como dijimos, la revisión forense está en curso. Mientras que se ha informado que un número de Los correos electrónicos se han hecho públicos, la revisión hasta la fecha no nos ha dado una razón para creer que nuestro sistema de correo electrónico en su conjunto se ha visto comprometido “.

La declaración agregó: “Continuamos trabajando las 24 horas del día con firmas de seguridad cibernética y la aplicación de la ley para resolver el incidente.” Mientras tanto, nuestros dedicados empleados continúan enfocados en ofrecer la alta calidad de entretenimiento y servicio para los que somos conocidos “.

7 de agosto, 3:05 p.m. THR ha eliminado de este artículo el nombre del ejecutivo, cuyos emails se filtraron.

Fuente: Vanguardia