Salma Hayek y Jennifer Lawrence, en campaña contra acoso

La actriz mexicana Salma Hayek se unió a una campaña en Hollywood contra el acoso sexual, en la que participaron varias figuras. Lo anterior lo publicó El Universal.

Nicole Kidman, Diane Kruger, Michelle Williams, Margot Robbie, Emma Stone, Jennifer Lawrence, Jake Gyllenhaal, Gal Gadot y Saoirse Ronan, entre otras, son las figuras que participan en “I will not be silent” (no permanecer en silencio).

La revista “W” publicó un video en el que se ve a las figuras de Hollywood repitiendo esa frase.

La iniciativa llega en medio del escándalo de abusos en la industria del cine, desatado a raíz de las acusaciones de decenas de mujeres contra el productor Harvey Weinstein.