Salma Hayek es nominada a Mejor Actriz en los premios Spirit

La mexicana Salma Hayek fue nominada hoy a Mejor Actriz por su trabajo en la película Beatriz at the dinner, cinta que también fue nominada a Mejor Guión en la entrega de los premios Spirit al cine independiente, informó la Agencia Notimex.

En esta cinta Hayek actúa como una inmigrante indocumentada que de manera insospechada asiste a una reunión de millonarios y en donde se ve envuelta en confrontar ideas racistas y antiinmigrantes.

El Film Independent reveló este día su lista de nominados a la 33 entrega anual de premios cuyos ganadores se conoceran el 3 de marzo del 2018 en Santa Monica, California.

En Mejor Cinta Extranjera fueron nominadas la chilena A fantastic woman; la francesa BPM (Beat per minute); de Zambia I am not a witch; de Reino Unido Lady Macbeth y por Rusia Loveless.

Esta entrega reconoce a las mejores producciones independientes en la industria del cine muchas de ellas hechas con gastos de producción modestas.

Las nominadas a Mejor Película son Call me by your name, The Florida project, Get out, Lady bird y The rider.

La directora Ava DuVernay de filmes como Selma, 13th, A wrinkle in time será reconocida como presidenta honoraria y recibirá un reconocimiento a su trayectoria.

“Este año las nominaciones reflejan en rango y vitalidad de artistas que representan al cine independiente”, declaró el presidente de Film Independent, Josh Walsh, quien añadió que “la diversidad, innovación y visión única son el sello de estos premios”.

La cinta Mudbound recibirá el premio Robert Altman que reconoce al Mejor Director, Director de Elenco y Elenco.

Los nominados a Mejor Actor fueron Timothée Chalamet por Call me by your name, Harris Dickinson por Beach Rats, James Franco por The disaster artist, Daniel Kaluuya por Get out y Robert Pattinson por Good time.