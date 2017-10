Sale imagen del Andy Warhol en ‘American Horror Story: Cult’

El actor Evan Peters (X-Men: Apocalipsis) interpretará al artífice y creador del pop art, Andy Warhol, en American Horror Story: Cult. Ryan Murphy, co-creador de la serie, publicó en su cuenta de Instagram una primera imagen del actor caracterizado como el afamado artista.

El intérprete comentó, durante una entrevista a Entertaiment Weekly, que meterse en el papel de Warhol “es divertido y todo un reto”.

“Ryan me dijo que iba a interpretar a Andy, así que me puse a investigar sobre él y, me encantó”, comentó Peters.

Pensé que era asombroso, los años 60 y The Factory y todo ese mundo entero para vivir resultó muy divertido. Así que resultó genial aprender tanto sobre él y un desafío para imitar sus gestos, su personalidad y su grandilocuencia. Lo escucharía todo el día”, afirmó el actor.

American Horror Story: Cult, la séptima temporada de la antológica serie de Ryan Murphy, se estrenó el pasado mes de septiembre. Y además de Peters como Warhol, esta nueva entrega contará con la aparición de Lena Dunham, actriz de Girls, en uno de los episodios donde interpretará a Valerie Solanas, la mujer que intentó asesinar a Andy Warhol.

American Horror Story que tiene acumulados en su haber dos Globos de Oro y 15 premios Emmy, cuenta en su reparto acompañando a Evans y Dunham con nuevos rostros en esta temporada como el de Billie Lourd (Scream Queens), viejos conocidos por la serie como Sarah Paulson (American Crime Story) y el regreso de Emma Roberts (Somos los Miller).

Fuente: Excélsior