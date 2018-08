Ryan Murphy comparte foto de las brujas de American Horror Story reunidas para la nueva entrega de la serie

Desde el primer momento, Ryan Murphy dejó claro que en la octava temporada de su saga American Horror Story, “Apocalypse”, quería volver “al tono de Asylum y Coven”, y de hecho será un crossover entre la primera y la tercera temporada, “Murder House” y “Coven”.

Esa tercera tanda, por lo tanto, tiene una importancia especial en el desarrollo de “Apocalypse”, que llega el próximo 12 de septiembre a la cadena FX. Y su creador y showrunner ha vuelto a demostrarlo en las redes sociales.

Murphy ha compartido una fotografía para mostrar el reencuentro de algunas de las actrices de “Coven“, tras haber confirmado ya el retorno de sus brujas. “The Coven Returns”, ha comentado el creador, añadiendo su alegría por uno de sus fichajes: “Qué noche tan emocionante con la leyenda Stevie Nicks en el plató de AHS“.

The Coven Returns. What a thrilling night with the legend Stevie Nicks on the set of AHS. pic.twitter.com/wsI1FlfN1W

— Ryan Murphy (@MrRPMurphy) August 19, 2018