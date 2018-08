Ruby Rose ya se está preparando para ser la nueva ‘Batichica’

Rose escribió el martes en Instagram que está “emocionada y honrada” y sentía “un desastre emocional” por esa noticia, ya que se es un sueño que tenía desde la infancia. De igual manera, manifestó que “Como una persona joven y homosexual, nunca se sintió representada en la televisión.

“Esto es algo que habría muerto por haber visto en la televisión cuando era un miembro joven de la comunidad LGBT que nunca se sintió representado en la televisión y se sentía sola y diferente.

Gracias a todos. Gracias Dios”.

Rose ganó fama por su participación en la tercera temporada de “Orange is the New Black” de Netflix y gracias a eso fue elegida para ser la batichica.

Con la información de Fox News y AP