Rose McGowan arremete contra el movimiento #MeToo

En entrevista con la revista Sunday Time Magazine, la actriz Rose McGowan criticó duramente al movimiento “Me Too”, o #MeToo, el cual denunció los actos de abuso sexual de figuras como el ex productor Harvey Weinstein.

McGowan señaló que no le agradan las personas del movimiento #Metoo.

“Creo que son unos idiotas. No son defensores (de nada). Creo que son unos perdedores. No me agradan”, señaló la actriz.

“¿Como explican que obtuve el premio del “hombre del año” de la revista GQ, pero ninguna revista femenina, ni ninguna organización de mujeres me apoyo?”, cuestionó la intérprete norteamericana.

“Es una mierda, es una mentira. Es una ‘curita’ para hacer que se sientan mejor. Conozco a esta gente y se que son delicados y que mientras se vea bien en la superficie, está bien para ellos”, señaló.

Además de sus críticas contra el movimiento #MeToo, McGowan también se ha distanciado de otras actrices como Meryl Streep y de Asia Argento, quien de denunciar a Harvey Weinstein por violación, fue a su vez denunciada por abusar sexualmente de un menor de edad de 17 años.

