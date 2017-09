Romeo Santos es gay, asegura modelo argentina que no le cumplió

Miles de mujeres envidiaron a Sofía Clérici, luego de haber tenido la oportunidad de subir al escenario junto a Romeo Santos en un concierto que dio en River.

Sofía y Romeo se recostaron en la cama que forma parte de la escenografía de su éxito “Propuesta Indecente”, donde se cubrieron con las sábanas mientras el público observaba el show.

Más de un año después, Clérice decidió revelar que Romeo Santos es “gay”: “Fue en el estadio de River, en un recital de él. Entre toda la gente los de seguridad me vienen a buscar a mí, yo estaba como en la fila 28 y me preguntaron si quería subir a participar del tema “Propuesta indecente” y yo dije que sí. Me hicieron firmar un contrato todo rápido y me dicen ‘te tiene que besar, te tiene que tocar’, bueno pero es gay, vamos”.

La modelo argentina dijo: “Sí, no parece gay, pero lo es. Perdón a las fans que no quiero que se les caiga su ídolo”.

Fuente: 24 horas