Roger Waters dedica ‘Wish You Were Here’ a México

Tras la actuación del boricua Chayanne en la plancha del Zócalo capitalino como parte del cartel artístico de Estamos Unidos Mexicanos sorprendió a la multitud el video de alguien que por sí solo y no hace mucho él solo colmó la Plaza de la Constitución: el británico de 74 años, Roger Waters.

El otrora integrante de la banda Pink Floyd mandó un saludo solidario a los mexicanos afectados por el reciente sismo del 19 de septiembre e interpretó una canción que en estos momentos sería como una declaración de principios Wish You Were Here (Desearía que estuvieras aquí).

La estremecedora balada que habla sobre la ausencia fue publicada en 1975 y en ese entonces era dedicada al integrante de Pink Floyd, Syd Barret.

Justo hace un años, el 2 de octubre de 2016, Waters, abarrotó el Zócalo con un memorable concierto gratuito, el mismo que previamente escenificó en el Foro Sol de esta ciudad.

