Robert Pattinson se enfrentaría a varios villanos en la película de Batman

Poco a poco se comienza a avanzar en la siguiente producción de Batman, después de que se diera a conocer la llegada de Robert Pattinson como el nuevo Caballero de la Noche; ahora el punto de atención está en quien o quienes serán los villanos que el vigilante de Gótica enfrentará en su nueva película. Si bien no se tiene nada definido, desde hace tiempo se apunta a una extensa galería de antagonistas.

Nuevos reportes señalan que el Hombre Murciélago le haría frente a, como mínimo, 6 villanos; estos serían: Dos Caras, El Espantapájaros, El Acertijo, El Pinguino, Gatúbela y Luciernaga; de todos ellos, la única novedad sería este último, que es visto como un segundón en la mitología de los cómics, pero que ha tenido algunas participaciones importantes en videojuegos y series live-action (en Gotham fue parte de un arco relevante, a mencionar que ahí fue una mujer quien encarnó al personaje).

Por lo pronto no hay nada decidido, aunque no sería la primera vez que Batman se enfrenta a más de un villano en alguna película; tradicionalmente, fuera de Batman y The Dark Knight, lo hemos visto lidiar con parejas de enemigos, incluso en la infame Batman & Robin tuvo que hacer cara a 3 avatares malignos, Mr. Freeze, Hiedra Venenosa y Bane; aunque los resultados no fueron los esperados.

Se planea mostrar a un Batman detective

Aunque es nombrado como el “Mejor Detective del Mundo”, en el cine pocas veces hemos visto esta faceta del murciélago; es por ello que desde un inicio el director Matt Reeves señaló que apelaría más a esa parte del personaje. De ahí que se hablara de una serie de enemigos, más que uno solo. No obstante, no queda del todo claro qué historia se adaptaría.

Hay quienes siguieren Arkham Assylum, el videojuego de Rocksteady dio una gran trama acerca del por qué Batman tendría que acabar con casi toda su galería de villanos en una misma historia; otra podría ser The Long Halloween, el cómic de hace ya varios años narra la transformación de Harvey Dent en Dos Caras, al mismo tiempo que presenta el cambio de sus enemigos en simples ladrones y estafadores comunes, en las amenazas que son en la actualidad.

