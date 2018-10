Robert Downey Jr. se despide de Capitán América con emotivo mensaje en Twitter

Hace unos días que terminó el rodaje de la cuarta película de Avengers —cuyo título aún está por anunciarse— y con él también el contrato de Chris Evans, el Capitán América, con Disney y los Estudios Marvel, por lo cual podemos asegurar también que será la última vez que lo veremos en pantalla portar el escudo tricolor.

Esto desató una serie de reacciones entre los usuarios de redes sociales, quienes despidieron al actor del rol que supo hacer suyo durante poco más de una década.

Pero de entre todos estos tuits y comentarios destacó el de aquel con quien más compartió escenas, el del actor Robert Downey Jr, Iron Man, quien le dedicó una imagen donde mezcló dos de las franquicias de Disney.

We all know who the real sheriff in town is @ChrisEvans pic.twitter.com/MiIjOv8kfy

— Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) October 6, 2018