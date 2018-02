Robbie Williams reta a Usain Bolt a un juego de futbol

El astro británico el pop Robbie Williams retó púbicamente al velocista jamaiquino Usain Bolt a un juego de futbol, el 10 de junio en Old Trafford, estadio del club Manchester United, en un partido de la UNICEF a beneficio de la infancia, informó la Agencia Notimex.

Incluso con su peculiar sentio del humor, el cantante le advirtió al medallista olímpico (ganador del oro en las tres últimas Olimpiadas) que “puedes correr, pero no te puedes esconder”; a lo que Bolt contestó “quédate con la música y déjame el fútbol a mí… déjame entretenerte”, en alusión a su emblemática canción Let me entertaint you de 1997.

En el encuentro de balompié, Robbie, de 44 años, será el capitán del seleccionado de England Aid; mientras que Bolt, de 31, representará al equipo Soccer Aid World XI.

El juego reunirá a famosos con otrora futbolistas, como en otras ocasiones que han participado el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane; el ex Barça, Ronaldinho y el actual técnico del Manchester United, José Mourinho.

La recaudación del encuentro se destinará al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en el cual es embajador Robbie.