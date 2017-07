Ringo Starr anuncia nuevo álbum “Give More Love”

Ringo Starr dio a conocer su nuevo álbum ‘Give More Love’, el décimo noveno de su carrera, que saldrá a la venta en septiembre de este año y contará con 10 sencillos, informó Excélsior.

Este es el primer disco del ex baterista de los Beatles desde 2015, cuando sacó ‘Postcards from Paradise’.

En el álbum colabora con Paul McCartney en el sencillo ‘Show Me the Way’, y otros invitados como Peter Frampton, Richard Marx, Glen Ballard, Dave Stewart, Don Was y Timothy B. Schmit.

El músico cumple hoy 77 años, nació en 1940. Fue baterista de la banda The Beatles. Cuando el cuarteto se desintegra inicia una carrera en solitario, con 17 álbumes y éxitos como “Photograph”. Actúa en “El cavernícola” y narra la serie “Thomas y sus amigos”. En 1989 crea la Ringo Starr & His All Starr Band, que graban ocho álbumes y sigue organizando giras.