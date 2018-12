Ricky Martin y su esposo se convirtieron en padres de una niña

La familia de Ricky Martin y Jwan Yosef se agrandó para darle la bienvenida al 2019, y así lo confirmaron en sus cuentas de Instagram. Lucía Martin-Yosef es el nombre de la bebé que recién llegó a la casa del cantante y el artista.

“Nos emociona anunciar que nos hemos convertido en padres de una hermosa y saludable niña a la que hemos llamado Lucía Martin-Yosef. Esto ha sido sin duda un cumpleaños y celebración de la Navidad única en nuestras vidas”, escribió el intérprete de “Livin’ la vida loca”.

Tanto sus hermanos, como Jwan y yo estamos completamente enamorados de nuestra beba y agradecidos de poder comenzar este 2019 con el mejor regalo que podíamos recibir, el regalo de la vida

Valentino y Matteo nacieron el 6 de agosto de 2008, cuando Ricky Martin se convirtió en papá soltero a través del método de subrogación de vientre.

En marzo de 2010 habló públicamente sobre su orientación sexual y confirmó que es homosexual. Hasta 2015 conoció a su gran amor, Jwan Yosef. Debido a su afición por el arte conceptual, Ricky buscó y encontró obras de su actual esposo.

“Enloquecí porque realmente me encanta lo que él hace. Entonces lo contacté”, contó Martin a Ellen DeGeneres.

“El astro boricua” se casó con el artista de origen sirio en una ceremonia privada donde intercambiaron votos, firmaron los papeles, y aunque lo reveló a inicios de 2018, no contó la fecha exacta ni más detalles del gran día.

Los hijos de Ricky Martin tienen buena relación con Jwan Yosef. Hacen viajes familiares y según el boricua, sus hijos y esposo “se aman. Es perfecto, ha sido realmente especial”.

“Mucha gente me dice: ‘tus hijos salen en la portada de las revistas’, y yo solo les digo sí, porque quiero normalizar esto. Quiero que la gente me mire, mire a mi familia y diga: no hay nada malo al respecto. Es parte de mi misión y es parte de la misión de mis hijos”, ha dicho Ricky Martin.

