Rick and Morty anuncia el estreno de su cuarta temporada para noviembre de este año

Después del tiempo de espera, que fue eterno para los seguidores de Rick and Morty, por fin se ha confirmado la fecha de estreno para la cuarta temporada.

Será el noviembre de este año que la serie creada por Justin Roiland y Dan Harmon vea la luz para sus nuevos capítulos. Según lo informó el canal de televisión Adult Swim que compartió un video de los personajes protagonistas anunciado la fecha esta mañana, sin dar más detalles.

En el clip, de apenas 30 segundos de duración, se observa a Rick y Morty sorprendidos porque la nueva temporada salga este año, cuando el tiempo entre las temporadas anteriores se ha prolongado más.

We heard some of you were interested in this information. #WarnerMediaUpfront @rickandmorty pic.twitter.com/UkUINBmw9a

— [adult swim] (@adultswim) May 15, 2019