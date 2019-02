Revista confirma ¿divorcio entre Angélica Rivera y Peña Nieto?

View this post on Instagram

#EnPortada: Angélica Rivera, sola en privado y con Peña en público. En esta edición de febrero, abordamos los rumores de divorcio que circulan en torno al expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Te contamos todos los detalles de este número en Quién.com #QuiénEsQuién #RevistaQuién #angelicarivera #enriquepeñanieto #epn #peñanieto