Revelan quién es el padre de Anakin Skywalker

no de los grandes misterios que desde hace décadas viene perturbando la Fuerza de todos los fans de Star Wars ha sido, por fin, revelado. El número 25 de la serie ‘Darth Vader: Dark Lord of the Sith’ un cómic oficial del universo galáctico, ha desvelado quién es el padre de Anakin Skywalker, el personaje central de la saga que finalmente acabará convertido en el villano más famoso de la historia del cine: Darth Vader.

La gran revelación del misterio del nacimiento de Anakin Skywalker finalmente confirma una gran teoría fan sobre quién era realmente responsable del embarazo de su madre. Un giro no inesperado, pero que sí cambia la mitología de Star Wars para siempre.

Pero antes de señalar los nuevos orígenes canónicos de ‘El Elegido’, el hombre que estaba llamado a traer el equilibrio a la Fuerza, es necesario recordar varias cosas. La primera que, tal y como dijo Shmi Skywalker, la madre de Anankin, en ‘Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma’, el joven no tiene padre.

Así se lo dijo al maestro jedi Qui-Gon Jinn, que cuando percibió la mayor concentración de midiclorianos que había visto jamás en ese muchacho esclavo, rápidamente le preguntó a su madre sobre la procedencia de Anakin.

“No había padre. Lo llevé, di a luz, lo crié, no puedo explicar lo que sucedió”, respondió ella.

Algo que llevó a los fans de Star Wars a pensar en un nacimiento virginal, un punto con claras referencias religiosas que potenciaba así el aura mesiánico de Anakin. De hecho, Qui-Gon Jinn dio por hecho que Anankin era hijo de la Fuerza, lo que explicaba su particular relación con esta.

De hecho, el maestro jedi le explica a Anakin que los midiclorianos son organismos microscópicos que viven en el interior de todos los seres vivos, que viven en simbiosis con nosotros y que sin ellos la vida no sería posible.

Además, el jedi le comenta que sin ellos tampoco conoceríamos la existencia de la Fuerza ya que estos organismos “nos hablan y nos comunican la voluntad de la fuerza”. Y, lo más importante, los midiclorianos también son un indicador de un potencial de cada aprendiz de Jedi, cuanto mayor es su concentración, más intensa es la fuerza. El recuento de midiclorianos del joven Anakin Skywalker fue el más alto jamás registrado.

Pero ahora el cómic da una vuelta de tuerca al origen virginal de Anakin, señalando que si bien sí que fue creado por la Fuerza… lo fue por la intervención del Lado Oscuro de la misma. Y es que, tal y como revela el cómic, Anakin no tuvo padre como tal, sino que su madre quedo embarazada por la manipulación de su útero de que realizaron los sith… y más concretamente el Emperador Palpatine.

Así que efectivamente y sí, lo más parecido a un padre que tuvo Anakin fue Darth Sidious, el hombre conocido públicamente como Sheev Palpatine y que más tarde llegaría a ser tirano Emperador del Imperio Galáctico.