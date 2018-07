Revelan nueva imagen de Tom Hardy como Venom

El próximo 5 de octubre se estrena Venom, la película de Sony sobre el antihéroe de Marvel que ganó enteros desde el principio gracias a contar con Tom Hardy para el papel.

Ahora una nueva imagen publicada por EW nos deja ver al simbionte en todo su esplendor. En ella vemos cómo su boca es incluso más grande de lo que parecía en los trailers, con un aspecto viscoso y lleno de dientes.

New closer look at Venom 😱😱

(via @EW) pic.twitter.com/ijDTL9YeQG

— FANDOM (@getFANDOM) July 13, 2018