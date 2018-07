Revelan la millonada que cobro Luis Miguel por la serie

Dicen que depende del sapo es la pedrada, ¿y de a cuánto creen que fue la pedrada que recibió Luis MIguel por narrar su vida en la serie? Recibió como pago más de $5 millones de dólares, así lo reveló el presidente de VALUE Grupo Financiero Carlos Bremer: “Más les vale que abran bien la cartera (a Netflix) porque para ganar-ganar, hay que pagar. Si yo fuera él (Luis Miguel) no aceptaría menos de $10 millones de dólares, a él le pagaron por la primera temporada más de $5 millones de dólares (…) Creo que no se debe aceptar nada menor al doble o al triple”, añadió Bremer al respecto de la realización de una segunda temporada.

“Yo digo que es cien por ciento que sí se hace la segunda temporada, es un proyecto en el que todos ganan (…) Netflix gana, los fans ganan, los millennials ganan, Luis Miguel gana, todos ganamos, pero de que hay que negociar bien, hay que negociar”, confirmó el inversionista.