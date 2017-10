Revela Julián Gil que ha recibido amenazas de muerte

Durante su llegada a la Ciudad de México, el actor Julián Gil dijo que ha recibido amenazas de muerte por parte de supuestos sicarios, informó SDPnoticias.

“Yo recibo de hackers y de gente amenazas sobre mi vida, yo no las he sacado porque las encuentro absurdas, recibo amenazas de sicarios, y las van a ver, ya esto es como digo yo, que se abrochen los cinturones, las van a ver, y tengo ya identificado de dónde vienen las amenazas de los sicarios, de los hackers, tengo todo eso identificado”.

Al preguntarle si culpa a Marjorie ante estas amenazas, Gil comentó: “yo no estoy culpando a nadie porque yo tengo gente identificada ya”.

Asimismo, el actor se defendió luego de que la abogada de su expareja pide que lo investigen por lavado de dinero:

“Hoy sale, lo pueden buscar porque es hasta de chiste, que me vinculan con una red de narcotráfico, no solamente en Argentina en toda Sudamérica, es muy fácil sentarse a hacer un blog, eso lo puede hacer cualquiera. No quiero acusar a nadie, ustedes saquen sus propias conclusiones, no sé qué será lo próximo, a alguien secuestraré, o a alguien violaré o seré abusador de algo”.