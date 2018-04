Revelan carta de Barbara Bush dirigida a ‘Los Simpson’

El productor Al Jean dio a conocer a través de su cuenta de Twitter una carta que escribió Barbara Bush, quien falleció el martes pasado a los 92 años, a los personajes de Los Simpson.

En la década de 1990, Barbara Bush dio una entrevista a la revista Peopleen la que expresó su rechazo a la serie de televisión, en ese momento, creció la polémica por lo que Marge, uno de los personajes del programa, escribió una carta en la que expresó su postura y defendió a su familia.

.@TheSimpsons Letter to Marge from the late Barbara Bush… pic.twitter.com/ujDdhSG3fx

— Al Jean (@AlJean) April 18, 2018