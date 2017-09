Regina Blandón contrae matrimonio

La actriz Regina Blandón, conocida por su papel como “Bibi”, en “La familia Peluche”, se casó con Roberto Flores, co fundador de The Comedy Co, este fin de semana, informó El Universal.

La pareja compartió la imagen de su boda en sus respectivas cuentas de Instagram señalando: “Equipo para siempre”.

La instantánea de Blandón superó los 74 mil me gusta y sus seguidores la felicitaron por su matrimonio. “Equipo para siempre. Te amo con todo mi corazón, esposo @robertalcual”, escribió la mexicana para acompañar la imagen.

La imagen en el perfil de Flores superó los 20 mil Me gusta y también recibió los aplausos de sus seguidores.

Regina Blandón no dio más detalles de la boda, aunque el “standupero” publicó en Twitter un boomerang de ellos bailando. “¡Muchas gracias por tanta buena onda con respecto a nuestra boda!”, escribió.