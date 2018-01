Recy Taylor, la mujer víctima de violencia sexual de la que habló Oprah durante los Globos de Oro

Al recibir el premio a la trayectoria Cecil B. DeMille, durante la entrega de los Globos de Oro, Oprah Winfrey compartió el escenario, simbólicamente, con Recy Taylor, una víctima de la violencia sexual y racista de Alabama que, ante la injusticia de su caso, se convirtió en una defensora de los derechos de las mujeres. La presentó así:

“En 1944, Recy Taylor era una joven esposa y madre que volvía a su casa de la iglesia, en Alabama, cuando fue raptada y violada por seis hombres blancos armados, y dejada al costado del camino. Amenazaron con matarla si le contaba a alguien lo que había pasado, pero su historia llegó a la NAACP (Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color), donde una joven trabajadora llamada Rosa Parks se convirtió en la investigadora principal de su caso y juntas pidieron justicia”.

No hubo justicia. “Los hombres que trataron de destruirla jamás fueron acusados”, agregó la creadora.

Recy Taylor tenía 97 años cuando murió, apenas 10 días antes del discurso de Oprah.

Rosa Parks realizó una investigación que recibió gran apoyo, hasta que enfrentó un jurado de varones blancos que se negaron a imputar a los acusados, quienes habían reconocido ante la policía que habían realizado el ataque.

En 2010, en una entrevista con Associated Press, Taylor dijo que suponía que los violadores estaban muertos por entonces, pero que ella esperaba todavía una disculpa de las autoridades. “Significaría mucho para mí. Los que me hicieron esto… no pueden no disculparse”. La Legislatura de Alabama aprobó una resolución de disculpa, finalmente, en 2011.

La directora de “The Rape of Recy Taylor” (“La violación de Recy Taylor”), Nancy Buirski, dijo que ella y otras mujeres como ella “alzaron sus voces primero, cuando el peligro era muy grande”. El documental se acaba de estrenar.

Oprah cerró su intervención emotiva: “Yo solo espero que Recy Taylor haya muerto sabiendo que su verdad, como la verdad de tantas mujeres que fueron atormentadas en esos años —y atormentadas en nuestros días— y sin embargo siguen adelante, como el corazón de Rosa Park, que tantos años después encontró la fuerza para quedarse sentada en ese autobús y no ceder su asiento en Montgomery, está en cada mujer aquí mismo que elige decir #MeToo (“Yo también”), y en cada hombre que elige escuchar”.

