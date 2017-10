Reconoce Kate del Castillo haber tenido sexo con Sean Penn

La actriz Kate del Castillo reveló este viernes que sostuvo relaciones sexuales con Sean Penn durante el viaje que ambos realizaron para entrevistarse con Joaquín “El Chapo” Guzmán” en octubre de 2015, informó SDPnoticias.

En una entrevista para el programa Good Morning America, de la cadena estadounidense ABC, Del Castillo lamentó los intentos de Penn por bloquear su documental en Netflix sobre su encuentro con “El Chapo”. La actriz desmintió los rumores sobre una supuesta relación con su compañero histrión, aunque reveló que compartieron intimidad.

“Nunca me enamoré de él. Tuvimos sexo. Los dos somos adultos, solteros y algo estaba pasando. Son cosas que pasan. Nadie me preguntó, todos son tan estúpidos que pensaban que yo había tenido algo que ver con El Chapo y nadie me había preguntado. No es algo de lo que presuma”, señaló la intérprete.

El documental “El día que conocí al Chapo” se estrenó este viernes en Netflix y consta de 3 capítulos. Un representante de Sean Penn dijo esta semana a la revista Variety que el cortometraje estaba lleno de falsedades y que sólo se trataba de un intento de Del Castillo por atraer atención a su carrera.