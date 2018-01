Rebecca Hall se arrepiente de trabajar con Woody Allen y dona su sueldo al movimiento Time´s Up

Rebecca Hall es la nueva actriz que se declara arrepentida por haber trabajado con Woody Allen. La intérprete es parte del reparto de A Rainy Day in New York, el próximo proyecto del director, protagonizado por Selena Gomez y Timothée Chalamet.

Después de que Mark Wahlberg donó 1.5 millones de dólares a Time’s Up en nombre de Michelle Williams, Hall decidió dar su sueldo del filme al fondo de defensa legal de la organización.

LA ACTRIZ ANUNCIÓ SU DECISIÓN A TRAVÉS DE SU CUENTA DE INSTAGRAM

“Al día siguiente de que las acusaciones contra Harvey Weinstein surgieran, estaba rodando la última película de Woody Allen en Nueva York”, comienza Hall. “No me hubiese imaginado ningún sitio más extraño para estar ese día. Cuando me pidieron que lo hiciera, hace siete meses, rápidamente dije que sí. Me dio uno de mis papeles más importantes en el cine, por lo que siempre estaré agradecida. En estas semanas he pensado profundamente sobre esta decisión y me mantengo en conflicto y triste”, continúa.

En la publicación, Hall ha hecho referencia a la acusación por parte de Dylan Farrow, hija de Allen y Mia Farrow, en Los Ángeles Times en la que afirmaba que el director abusó de ella en 1992, cuando solo tenía 12 años.

“Después de leer y volver a leer los comunicados de Dylan Farrow de hace unos días y volver y leer los antiguos, no solo veo lo complicado que es este tema, sino, también, que mis acciones han hecho a otra mujer quedarse en silencio y desestimada. No es algo con lo que se pueda vivir fácilmente en estos momentos o en otros, y lo siento profundamente. Me arrepiento de esta decisión y no cometería el mismo error hoy”, explica Hall.

Hall fue una de las protagonistas de Vicky Christina Barcelona, película de 2008 en la que compartió pantalla con Scarlett Johansson, Javier Bardem y Penélope Cruz.

“Es un pequeño gesto y uno que no intenta compensar, pero he donado mi sueldo a Time’s Up. También espero trabajar con y ser parte de este movimiento positivo hacia el cambio no solo en Hollywood, sino en todo el mundo”, concluye.

Dylan Farrow, por su parte, utilizó su cuenta de Twitter para agradecer el gesto a Hall. “Algunas mujeres valientes y atrevidas han estado conmigo en los últimos días. Quiero destacar su integridad, su coraje y su ejemplo en esta nueva etapa. Gracias, significa mucho”, expresó.

Hall hace público este comunicado días después de que la actriz Greta Gerwig reconoció sentirse arrepentida por haber trabajado con Allen en el filme A Roma con amor (2012).

Fuente: Infobae