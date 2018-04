“Ready Player One” gana 53 mdd en EU y 128 mdd a escala global

La película de Steven Spielberg, Ready Player One, lideró la taquilla de EU y Canadá, con una recaudación local de 53,2 millones de dólares, mientras que a escala global acumula 128 mdd, según reportó Variety.

Además se ubica como el mejor estreno de una película de Spielberg desde 2008, cuando Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal hizo su debut en cines recaudando 126 millones de billetes verdes.

En segundo lugar quedó Acrimony, la nueva comedia de Tyler Perry, con 17,1 mdd y en tercero, Black Panther, con 11,3 mdd.

Les siguen en orden descendiente I can only imagine, con 10,8 mdd; Pacifin Rim 2, 9,2 mdd; Sherlock Gnomes, con 7 mdd; Love, Simon, con 4,8 mdd; Tomb Raider, 4,7 mdd; A wrinkle in time, con 4,7 mdd y Paul, apostle of Christ, con 3,5 mdd.