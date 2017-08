Rapero cancela shows tras ver el eclipse sin gafas

El rapero Joey Badass fue uno de los millones estadounidenses que observaron el eclipse solar total el pasado 21 de agosto. Sin embargo, pese a las advertencias de los especialistas, el músico prefirió ver el fenómeno sin gafas protectoras.

El cantante alegó que había mirado al sol y que después “vio colores durante todo el día”, pero que no murió por eso. Además, según escribió en su cuenta de Twitter, “no es el primer eclipse solar y estoy bastante seguro de que nuestros antepasados no tenían gafas sofisticadas. También estoy bastante seguro de que no todos quedaron ciegos”.

Sin embargo, al día siguiente fueron cancelados los conciertos de Joey Badass en Cleveland, Chicago y Toronto debido a “circunstancias imprevistas”. Y estas circunstancias resultaron ser problemas de visión: los médicos lo obligaron utilizar gafas para solucionar sus dolencias visuales.

El rapero publicó una foto con los anteojos en su cuenta de Instagram, lo que provocó una ola de bromas y burlas entre los internautas.

Fuente: RT Noticias