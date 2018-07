Rafael Amaya podría dejar “El Señor de los Cielos”

Después de semanas de rumores y especulaciones sobre la salida del actor mexicano Rafael Amaya de la popular serie “El Señor de los Cielos” de Telemundo, este lunes se consumó el giro a la historia que pone en duda su permanencia.

Y es que tras un enfrentamiento con su archirrival, “El Cabo” (Róbinson Díaz), Aurelio Casillas, papel al que da vida Amaya, entró en coma, dejando en el limbo su futuro en la narrativa.

“¡Aurelio está en coma!”, difundió la cuenta oficial de la serie en Instagram.

La versión de que Telemundo pondría en coma al personaje de Rafael Amaya por diferencias contractuales con el actor había sido ampliamente difundida por los medios de comunicación hispanos. A esta aseveración le siguen contundentes afirmaciones de que implicará el adiós del actor de la producción que lo catapultó a la fama.

Varios televidentes reaccionaron de forma negativa a la decisión de Telemundo. De acuerdo con People en Español, las críticas más fuertes giran en torno a que Aurelio Casillas ha sido interpretado por un actor diferente a Amaya en los últimos episodios.

“Cuando despierte y empiece a poner orden me avisan para volver a ver la serie. Por ahora no perderé más tiempo”, “Hasta aquí llegó El señor de los cielos para mí. Si no regresa Aurelio esto se acabó”, “Dejaré de verlo hasta que vuelva a salir Rafael Amaya”, expresaron usuarios en la popular red social.