¿Quiénes son los personajes que acompañan a Harley Quinn en su primer tráiler? Aquí la lista

El rodaje de Birds of Prey, el regreso de Harley Quinn al cine, ha empezado y para celebrarlo, nada mejor que un teaser tráilerpresentando a los protagonistas de la película. Porque la reina del crimen, ahora reconvertida en “antiheroína”, no viene sola, le acompañan un nutrido grupo de féminas dispuestas a proteger Gotham.

El teaser ha servido más bien para ser la carta de presentación de personajes que aún no habían aparecido en las películas del Universo DC Comics.

“Siempre es divertido presentar nuevos personajes al público. Es genial investigar a fondo sobre ellos y después sentir la libertad de hacer algo nuevo y diferente”, comentó Christina Hodson, la guionista, en una entrevista. Con el primer adelanto han llegado las primeras y fugaces imágenes de estos protagonistas, pero… ¿Quiénes son realmente?

1.- MARGOT ROBBIE ES HARLEY QUINN

El de Margot Robbie, creado para la serie de televisión animada de Batman en 1992, es el único personaje que ya había aparecido en una película del Universo DC Comics antes. Tras lo sucedido en Escuadrón Suicida, la reina del crimen se ha pasado “al lado de los buenos”, ha dejado al Joker de Jared Leto y está decidida a defender Gotham de las garras de Black Mask.

2. JURNEE SMOLLETT-BELL ES BLACK CANARY

Esta superheroína, un personaje con mucho recorrido ya dentro del mundo de DC Comics puesto que su primera aparición data de agosto de 1947, cuando se presentó en un cómic de The Flash, se une a las Birds of Prey decidida a proteger a la joven Cassandra. Su grito ultrasónico le permite destruir objetos y dejar aturdidos a sus rivales.

3. MARY ELIZABETH WINSTEAD ES LA CAZADORA

Su precisión con la ballesta es mortal. Hija de una mafia italiana, la Cazadora viene dispuesta a ser una auténtica justiciera, cuyo origen no es impedimento para proteger Gotham. Y es que, el personaje fue presentado también en 1947 en el número 68 de Sensation Comics y, originalmente, fue una villana. En la Edad Moderna de DC Comics es hija de uno de los capos de la mafia de Gotham, pero lucha contra el crimen de forma implacable para vengar la muerte de sus padres.

4. ROSIE PÉREZ ES RENEE MONTOYA

Detective del departamento de policía de Gotham, se unirá a Harley Quinn, Black Canary y la Cazadora para proteger a la joven Cassandra de las garras de Black Mask. Montoya es abiertamente homosexual, y durante The New 52 comics, adquirió la identidad secreta The Question (en castellano, La Pregunta) tras la muerte de Victor Sage.

5. ELLA JAY BASCO ES CASSANDRA CAIN

La joven que iniciará la trama. Cassandra encontrará un diamante que pertenece al temible criminal Black Mask, lo que provocará que Harley Quinn y las demás superheroínas deban protegerla. No hay que olvidar que esta joven en los cómics es el personaje que se convierte en Batgirl.

6. EWAN MCGREGOR ES BLACK MASK

El villano central de la película, un señor del crimen que creará una auténtica ola de terror en Gotham. Creado por Doug Moench y Tom Mandrake en 1985 para Batman #386 en DC Comics, Roman Sionis es conocido en los bajos fondos de Gotham por ser un capo de la mafia sanguinario e implacable. Es habitual tanto en los cómics del Caballero Oscuro como en la serie de videojuegos de Arkham. Sionis asesinó a sus padres para quedarse con su imperio familiar antes de culpar a Bruce Wayne y Wayne Enterprises de sus desgracias y formar el grupo de delincuentes conocido como False Face Society.

Se caracteriza, además por gusto por la tortura, por llevar una máscara negra para ocultar su rostro, aunque en este primer teaser Ewan McGregor no luce este característico elemento y aparece con el rostro descubierto. ¿Veremos en Birds of Prey cómo Roman Sionis se transforma en Black Mask?

7. CHRIS MESSINA ES VICTOR ZSASZ

Creado en 1992 para el primer número Shadow of the Bat, este villano, también un enemigo clásico de Batman, se convertirá en un esbirro del poderoso Black Mask. En los cómics es un sádico asesino en serie. En el cine Victor Zsasz ya apareció brevemente como uno de los miembros de la banda de Carmine Falcone interpretado por Tim Booth.

Fuente: Sin Embargo