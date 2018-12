¿Que pasará con la enorme fortuna del DJ Avicii?

En abril de este año se dio a conocer la trágica muerte del DJ sueco Tim Bergling, mejor conocido como Avicci.

La familia emitió un comunicado días después revelando la causa: suicidio.

No pudo más. Quería encontrar paz. Tim no estaba hecho para la máquina de dinero en la que se encontró, era una persona sensible que amaba a sus fans pero le intimidaba ser el centro de atención”, decía parte del texto.

Avicii se suicidó tras hacerse cortes con un cristal afilado

A 8 meses de su deceso, el portal TMZ reveló que su fortuna de 25.5 millones de dólares será destinada a sus padres. No dejó testamento o última voluntad. Estaba soltero y no tenía hijos.

Aunque la herencia de Avicii se redujo debido a sus deudas e impuestos, la cantidad de dinero sigue siendo bastante considerable.

Excélsior