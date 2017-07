¿Qué hay detrás del suicidio del vocalista de Linkin Park?

El mundo de la música está de luto tras la muerte de Chester Bennington, vocalista principal de la agrupación Linkin Park y figura prominente en el mundo del ‘rock’ durante la década del 2000.

A las 9:00 de la mañana de este jueves policías hallaron su cuerpo sin vida. El cantante decidió ahorcarse a la edad de 41 años en una residencia privada en la ciudad de Palos Verdes Estates (California, EE.UU.), dejando atrás a su esposa y a sus 6 hijos, fruto de sus dos matrimonios.

Sin embargo, por el momento muchos son los interrogantes y pocas las respuestas que rodean este trágico suceso.

Daniel Knighton / Gettyimages.ru

“Plenas y locas violaciones”

La vida de Bennington fue problemática desde temprana edad. Nacido y criado en Phoenix (Arizona), comenzó a consumir marihuana a la edad de 11 años -cuando sus padres se divorciaron- lo que pronto evolucionó al consumo asiduo de cocaína, metanfetamina y otras drogas más duras.

Además, fue objeto de abusos sexuales cuando tenía tan solo 7 años por un hombre mayor que él. “Al recordar los abusos que sufrí cuando era muy pequeño (…) me estremezco”, confesó el cantante en una entrevista con ‘Kerrang!’ en el 2008.

“Fue de un delicado y curioso ‘¿Qué hace esta cosa?’ a plenas y locas violaciones. Fui golpeado y obligado a hacer cosas que no quería hacer. Destruyó la confianza en mí mismo”, contó el cantante, quien guardó silencio por seis años por miedo a que pensaran que “era gay” o que “estaba mintiendo”.

Muchas veces se quedaba solo en casa. Su padre tenía su custodia, pero se veía obligado a trabajar largas horas como detective de policía. “Fue un tiempo terrible. Odiaba a todos en mi familia: me sentía abandonado por mi madre, mi padre no estaba muy emocionalmente estable en ese entonces y no había nadie a quien pudiera acudir. Al menos así es como mi mente joven se sintió”, recuerda.

“Dios mío, no es de extrañar que me haya convertido en un drogadicto. No es de extrañar que estuviera completamente loco por un tiempo“, confesó en el 2011 a ‘The Guardian’.

Las agresiones sexuales llegaron a su fin cuando la estrella cumplió 13 años. Nunca reveló públicamente el nombre de su asaltante.

Drogas y alcohol

A lo largo de su vida, el artista se ha sincerado en multitud de ocasiones acerca de las batallas internas con las que lidiaba.

Daniel Knighton / Gettyimages.ru

Hace unos meses declaró a la revista ‘Rock Sound‘ que hubo un período en el 2015 en el que “literalmente odiaba la vida”. “Estaba como: ‘no quiero tener sentimientos. Quiero ser sociópata. No quiero hacer nada. No quiero preocuparme por lo que las otras personas sienten. No quiero sentir nada'”, explicó. “Si no fuera por la música, estaría muerto, cien por cien”, concluyó.

El principal letrista de la banda, utilizó sus adicciones como inspiración. En una entrevista en el 2009 con ‘Noisecreep’, Bennington reveló que la canción ‘Crawling’ describe el “sentir que no tenía control sobre mí mismo en términos de drogas y alcohol”. Por irónico que parezca, ganó fama y fortuna a costa de sus demonios: “Ese sentimiento de poder escribir sobre ello, cantar sobre ello… esas palabras vendieron millones de álbumes, gané un Grammy, hice mucho dinero”, decía.

Pero en ocasiones la adicción se le fue de las manos. “Tomaba 11 dosis de ácido al día. Tomé tanto ácido que me sorprende aún ser capaz de hablar. Fumaba montones de ‘crack’, consumía un poco de metanfetamina y me dedicaba a sentarme allí y ‘freakear’. Entonces fumaba opio para bajar. Pesaba menos de 50 kilos, mi madre me dijo que parecía que acaba de salir de Auschwitz”, relató el cantante.

Sin embargo, Bennington trabajó duro en su lucha personal por mantenerse sobrio. “En el 2006 tuve que elegir entre dejar de beber o morir. Hice un poco de asesoría con los chicos (de la banda) y se abrieron y me dijeron lo que sentían. No tenía idea de que me había convertido en una verdadera pesadilla”, recuerda el artista. “No es guay ser un alcohólico. No es guay ir a beber y ser un idiota. Lo guay es ser parte de la recuperación”, dijo.

Gettyimages.ru

Vínculo con Chris Cornell

Muchos medios comparan la trágica muerte de Chester Bennington con la de su íntimo amigo Chris Cornell, solista de Soundgarden, que se quitó la vida de la misma forma en mayo pasado. Este jueves, Cornell hubiera cumplido 53 años.

Bennington, padrino de uno de los hijos de Cornell, realizó un emotivo homenaje musical en su funeral. “Me has inspirado de muchas maneras que nunca hubieras podido saber. Tu talento era puro e inigualable. Tu voz era alegría y dolor, ira y perdón, amor y angustia, todo envuelto en uno. Supongo que eso es lo que somos todos. Me ayudaste a entender eso“, reza una carta que hizo pública el artista.

En el 2007 la revista ‘Hit Parader’ colocó a Bennington en el puesto 46 en la lista de los 100 mejores vocalistas de ‘rock’ de todos los tiempos. Con la banda Linkin Park, lanzó éxitos como ‘Numb’, ‘In the End’ o ‘Breaking the Habit’. Además de cantante, Chester desempeñaba los roles de compositor y actor. También formó parte de la banda Dead By Sunrise.

Fuente: RT Noticias