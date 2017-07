“Professor Marston and the Wonder Women”: La historia de la creación de “La Mujer Maravilla”

“Professor Marston and the Wonder Women” es dirigida y escrita por Angela Robinson, que siga las vidas del Profesor William Marston (Luke Evans), quien creó a la Mujer Maravilla bajo el seudónimo de Charles Moulton, y las mujeres que lo inspiraron: su esposa Elizabeth (Rebecca Hall) y la compañera romántica de la pareja, Olive Byrne (Bella Heathcote).

La cinta tocará distintos temas además de los conflictos para crear a la Mujer Maravilla, como lo es la psicología, el feminismo, los fetiches y el pacifismo.

Según palabras de la misma Robinson, el estreno de la cinta en tela del éxito de la superheroína en cartelera no fue intencional.

“Es un raro accidente de la historia que ambas lleguen este año” dijo la cineasta “He estado intentando juntar esta cinta, como todas las películas independientes, por bastante tiempo. Si junto un par de veces y se desbarató otras más. Entonces, empezó a agarrar vapor, pero que las estrellas se alineasen de esta forma fue solo casualidad”.

Vean el tráiler de “Professor Marston and the Wonder Women”, la cual se estrenará el 27 de octubre.