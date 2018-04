Primeros datos sobre las posibles causas de la muerte del DJ Avicii

La Policía de la capital omaní, Mascate, donde el pasado viernes fue encontrado muerto el famoso DJ Avicii, ha comentado al canal sueco SVT News que no sospecha de ningún delito detrás del deceso. Lo anterior lo publicó el diario RT Noticias.

De acuerdo con un portavoz de la Policía local, ya saben lo que hay detrás de la muerte del artista, pero que aún no pueden compartir la información. “Tenemos toda la información, sabemos lo que sucedió, pero no la transmitimos a los medios”, explicó el oficial al medio y agregó que las autoridades no están buscando personas involucradas en la muerte, ya que “no se sospecha un crimen”.

Anteriormente, el medio sueco Expressen reportó que la Policía de Mascate considera el caso de la muerte de Avicii como “prioritario” y que “podrá proporcionar información en breve”.

El 20 de abril, la representante del DJ y productor Tim Bergling, más conocido por su nombre artístico Avicii, confirmó que el artista había fallecido en la capital de Omán a los 28 años. En el comunicado oficial pidió respeto a la privacidad de la familia del reconocido DJ sueco, pero no reveló la causa de muerte de Aviccii ni otros detalles.

El artista se había retirado del mundo del espectáculo en 2016 por motivos de salud. Según reportaron múltiples medios, en los últimos años el músico sufrió una pancreatitis aguda, enfermedad a la que contribuyó su excesivo consumo de alcohol.

El DJ colaboró con varios de los músicos más reconocidos —desde Madonna a Coldplay— y creó diversos éxitos durante la última década. Su canción ‘Wake me up’ cuenta con más de 1.000 millones de reproducciones en YouTube.