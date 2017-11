Primer tráiler de Deadpool 2 rinde homenaje al pintor Bob Ross

Bob Ross es un pintor estadounidense que se hizo popular en los años 80 por un programa educativo llamado El placer de Pintar (The Joy of Painting). Sí, lo se. Has entrado aquí para ver el primer tráiler de Deadpool 2, pero antes tendrás que lidiar con un hilarante homenaje del mercenario bocazas a Bob Ross.

Eso es precisamente lo que ocurre con el primer, breve e intenso teaser tráiler de DeadPool 2, que Ryan Reynolds lo ha escondido en un homenaje al popular pintor inusitadamente largo. Te podría decir en qué segundo está el tráiler o marcar ese punto en el vídeo de YouTube, pero eso sería estropearle la gracia a Mr Pool.

¿Que por qué esa pasión con Bob Ross? Ni idea, pero el primer cartel que avanzaba la película (abajo) imitaba a otro pintor estadounidense, el mítico Norman Rockwell. Probablemente se trate de una referencia que es graciosa en su propio absurdo, como la de Wham!.

Foto: Marvel

Por cierto, la sinopsis que acompaña al vídeo también es peculiar:

Tras sobrevivir al ataque de una vaca que casi le cuesta la vida, un chef de cafetería disfrazado (Wade Wilson) lucha por cumplir su sueño de convertirse en el camarero más caliente de Mayberry mientras intenta adaptar su vida a la pérdida de su sentido del gusto. En su búsqueda de la sal de la vida y de un condensador de fluzo, Wade deberá hacer frente a ninjas, la yakuza y dos cánidos sexualmente agresivos. Mientras viaja por el mundo descubrirá la importancia de la familia, la amistad, y el sabor. Por el camino descubrirá su gusto por la aventura y una taza con la frase: “Mejor amante del mundo”.

Aún no se conocen muchos detalles de la trama, pero sabemos que Josh Brolin se unirá al elenco como el querido personaje de Cable, y Zazie Beets como Domino, así que sin duda veremos muchas interacciones entre ellos y Deadpool. En el reparto también veremos a Morena Baccarin, T.J. Miller, Brianna Hildebrand, Leslie Uggams, Stefan Kapicic y Karan Soni.

Fuente: Sin Embargo