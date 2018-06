Presenta Gorillaz en vivo su disco ‘The Now Now’

A unos días del lanzamiento de The Now Now, el próximo álbum de Gorillaz, la banda ofreció a sus seguidores un adelanto en vivo desde el Boiler Room, en Tokio, este domingo.

El show de la banda animada, que ayer lanzó Hollywood, otra canción de su próximo material discográfico, constó de una presentación audiovisual del nuevo disco en su totalidad, previo al lanzamiento del mismo programado para el 29 de junio, según se anticipó desde hace un tiempo.

El vocalista y miembro no animado de la banda, Damon Albarn, apareció en el escenario dispuesto en la capital nipona, acompañado de varios músicos y cuatro coristas ante un público impaciente por descubrir los nuevos sonidos de la banda.

Desde las 14:00 horas de México, no sólo los asistentes al Boiler Room estaban impacientes, también cientos de fans en el ciberespacio, ya que la presentación se transmitió a través de boilerroom.tv y el canal en Youtube de Boiler Room Tokyo.

¿Dónde están? ¿Esto funciona? ¿A qué hora va a empezar?”, eran algunas de las quejas de los entusiastas de la agrupación, que salió 15 minutos después de lo planeado originalmente.

Tal como lo había prometido Albarn, el show se enfocó en su mayor parte en 2-D (el personaje del músico en el grupo virtual) y en la reinvención de los gráficos que fueron hechos más bidimensionales, dibujados a mano como en los primeros días del grupo.

Humility fue el primer tema que se escuchó y fue acompañado por el video dirigido por Jamie Hewlett con una aparición de Jack Black tocando la guitarra en bermudas y tenis, que en Youtube ya supera las 30 millones de visitas.

Tranz fue el siguiente tema en la lista y según se pudo observar por los movimientos de cámara, el lugar se convirtió en una pista de baile estridente que tenía a la multitud de pie, pidiendo más, por lo que rápidamente se oyeron los primeros acordes de Hollywood, el más reciente sencillo de la agrupación.

Para ese tema, Gorillaz tuvo como colaboradores a Jamie Principle y Snoop Dogg a través de un video, haciendo vibrar a los visitadores.

El tema estuvo apoyado por un video en el que sustituyeron el letrero de Hollywood con el del nombre de Gorillaz, además de mostrar imágenes de las icónicas calles angelinas.

A toda la gente maravillosa de ahí, los veo. ¡Hermosa gente, aplaudan!”, dijo uno de los músicos para animar a la audiencia.

Kansas, Sorcererz, Idaho, Lake Zurich y Magic City fueron otros de los temas que se escucharon.

La gente vio a un Damon relajado y disfrutando de este concierto

¡Gracias! ¡Me está gustando mucho! ¡Estoy muy nostálgico con estas canciones!”, fueron las impresiones de la gente a través de internet por la presentación, que al finalizar el evento registraba 211 mil 279 visualiciones en el canal oficial de Youtube de la banda y que estará disponible 24 horas después de su emisión en la web.

Al término de cada canción, en las pantallas se leían frases como “No more Unicorns Anymore” (Ya nomás unicornios), “You Gotta Have Faith” (Debes tener fe), “Intelligence is artificial” (La inteligencia es artificial) o “Big Brother is Watching” (El gran hermano está viendo), entre muchas otras.

Fire Flies fue de las rolas visualmente más espectaculares del concierto, ya que de inicio, en los videos se proyectaron las sombras de cuatro de los personajes de Gorillaz y poco a poco se fueron iluminando para revelar a Ace, 2-D, Russel Hobbs y Noodle.

Con One Percent y Souk Eye la velada llegó a su fin y fue entonces cuando se vieron los integrantes más animados, ya que habían sido sustituidos la mayor parte del tiempo por ilustraciones.

Y así, tras 45 minutos en el escenario, Albarn dijo adiós a Tokio.

Muy agradecido. Esto es The Now Now”, expresó emocionado.

El álbum incluye también un dueto con el jazzista George Benson. Es producido por James Ford y Remi Kabaka (colaborador habitual del grupo).

Tras su lanzamiento oficial, Gorillaz emprenderá una corta gira por Norteamérica que arranca el 8 de octubre en Toronto.

