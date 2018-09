Prepárate: Xbox ya tiene un control resistente a la grasa de tu comida favorita

Una buena tarde de videojuegos simplemente no puede existir sin su respectiva ración de alitas fritas y al parecer no somos los únicos en saberlo pues Xbox Australia acaba de dar a conocer su nuevo control resistente a la grasa (específicamente a la de pollo).

Así es, según lo que puede verse en el video promocional, a este accesorio la grasa no le hace nada así que podrás usarlo mientras comes entre cada jugada.

El control cuenta con un tratamiento especial que evita que la grasa lo ensucie o afecte su funcionamiento. Desafortunadamente aún no está a la venta y no hay se ha revelado si lo estará pronto, pero si de plano no puedes esperar para tenerlo, puede concursar para ganarte el que está rifando Xbox Australia a través de sus redes sociales.

Mientras, te dejamos el video que es una belleza y hará que tengas aún mas ganas de ver este sueño materializado.

Fuente: SDP Noticias