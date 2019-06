Precuela de “Game of Thrones” comenzará rodaje este mes

Tras el desenlace de “Game of Thrones”, los seguidores de la serie continúan a la espera de nuevas noticias sobre los nuevos proyectos basados en el universo creado por George R.R. Martin. Y todo indica que al menos una de las tres ficciones derivadas de “Game of Thrones”, que llevará por título “Bloodmoon”, iniciará su filmación en junio, publicó El Universal.

Según informa Production Weekly, la primera de las tres nuevas series que prepara HBO empezará a rodarse durante el próximo mes bajo el título “Bloodmoon”. Esta producción será una precuela de los eventos de Juego de Tronos, y se situará varios milenios antes de la Guerra de los Cinco Reyes.

La revelación de este título, aún no definitivo, ha dado paso a la especulación, pues la luna y la sangre son elementos muy significativos en los libros de George R.R. Martin.

Sin embargo, los títulos de producción son, en muchas ocasiones, cebos para distraer a los fans sobre el contenido real de películas o series, por lo que no sería descabellado pensar que este título no sólo no sea definitivo sino que no signifique nada.

Este proyecto será el primero de los derivados del extenso universo de la saga Canción de Hielo y Fuego, y estará protagonizado por Naomi Watts y Josh Whitehouse. A “Bloodmoon” se unirán, al menos, otras dos producciones que ya anunció el propio Martin, pero no secuelas ni spin-offs de otros personajes, tal y como indicó HBO.