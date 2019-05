Por primera vez, Miss USA, Miss Teen USA y Miss America son mujeres afroamericanas

Por años los concursos de belleza han sido criticados por distintas voces, principalmente porque promueven un estándar de belleza irreal y valora a sus participantes sólo por su atractivo físico; si bien varios de esos rasgos se mantienen hasta nuestros días, poco a poco se han dado ciertas transformaciones que derrumban algunos de los estereotipos que anteriormente exhibían.

Muestra de ello es lo que ha sucedido actualmente con los tres certámenes más importantes de Estados Unidos, pues por primera vez en la historia, la corona de Miss USA, Miss Teen Usa y Miss America, fue entregada a tres mujeres afroamericanas; algo que nunca había sucedido y que es de reconocer, pues en su mayoría, se había reconocido a la “belleza” caucásica.

Todo comenzó a finales de 2018, cuando Nia Franklin fue nombrada Miss America y Kaleigh Garris Miss Teen USA; viendo su punto álgido el pasado jueves 2 de mayo cuando Chelsie Kryst derrotó a su competencia en la más reciente edición de Miss USA. Lo cual ha sido interpretado como un logro para los afrodescendientes de Estados Unidos.

Las mujeres afroamericanas no podían participar en concursos de belleza

Como en muchas otras cuestiones; cuando se oficializaron este tipo de certámenes, las mujeres afroamericanas no tenían permitido participar por cuestiones raciales, más allá de sus aptitudes físicas; estamos hablando de los inicios del siglo XX. Este ambiente se mantuvo durante los siguientes 50 años, aunque décadas después se les permitió participar, jueces, organizadores y concursantes no veían con buenos ojos su presencia.

El punto de cambio se dio a finales del siglo XX, donde Vanessa Williams fue nombrada Miss America en 1984, Carole Anne-Marie Gist ganó en Miss USA de 1990 y Janel Bisho hizo lo propio con Miss Teen USA en 1991. Desde ese momento se ha elevado la participación de mujeres afroamericanas en este tipo de concursos con resultados positivos. Sin bien aún hay cierto rechazo por grupos conservadores, son grupos minoritarios que no tienen gran injerencia en la opinión pública general.

Con información de Instagram y CNN.