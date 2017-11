Por esta razón Kate del Castillo rechazará la mellada Belisario Domínguez

La actriz admite que le quedó grande el saco para el premio.

Kate del Castillo era considerada para llevarse la medalla Belisario Domínguez, distinción que otorga el Senado de la República a los mexicanos distinguidos por su labor en la ciencia, o virtud en grado eminente, como servidores de la patria o de la humanidad.

De inmediato la noticia desató controversia y fue su hermana Verónica del Castillo la que aclaró la situación.

“Ni siquiera le llegó a ella la propuesta oficial, si supe que la postularon y si supe que fue una ciudadana la que postuló a Kate, misma que Kate ya para callar los rumores dijo que no va a recibir la distinción, que le quedó grande el saco, y que está muy honrada y muy agradecida pero que eso es para héroes de México y para periodistas, y dice ella que no ha hecho nada por México en ese sentido y que está muy agradecida”, explicó Verónica.

La periodista destacó que Kate, entró en cordura y rechazó recibir esta distinción.

“Lo que debe de pasar es que no se debe de desvirtuar, lo que no debe de suceder es que no se siga desvirtuando una mellada como la Belisario Domínguez, yo creo que no deberían de meter a artistas, que bueno que Kate se hizo a un lado y parece que está entrando a la cordura en ella, como hermana yo quiero que le den todos los premios, yo creo que Kate es una activista, pero no debe de perder el piso y seguir con humildad para decir no me lo merezco”.

Fuente: SDP Noticias